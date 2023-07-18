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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ورطة كبيرة.. البيت الأبيض يسعى لإنقاذ جندي أمريكي محتجز في كوريا الشمالية

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على إيجاد حل لقضية دخول جندي أمريكي إلى الأراضي الكورية الشمالية.

 

وقد أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ قليل، عن قلقه البالغ من اعتقال الجندي.

ومن ناحية أخري، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

 

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر أمريكية مسؤولة لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جنديا أمريكيا عبر إلى داخل كوريا الشمالية.

 

وأكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

 

ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

 

ولم يتم التعرف على هوية الجندي، ولكن صحيفة "دونغ آ إيلبو" الكورية الجنوبية ذكرت، نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية، أن الشخص كان جنديًا في الجيش الأمريكي.

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