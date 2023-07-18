ورش فنية ومسرحية لروضة الإسكندرية الأزهرية تبرز أهمية الحفاظ على المياه

عقدت روضة معهد أبو قير الأزهري، اليوم الاثنين، ورش فنية ومسرحية تبرز أهمية الحفاظ على المياه تحت عنوان" كل نقطة بتفرق"، تندرج تحت قيم الانتماء للوطن والمحافظة عليه.

وتوضح إيمان أنس، معلمة رياض الأطفال بمعهد أبو قير الأزهري، أننا نغرس في أطفالنا أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال هذه المبادرة، ونبين لهم أهمية المياه في حياة العالم كله، حتى بقدرة هذه النعمة ويوصلوا رسالة الأزهر لكل من حولهم ويصبح سلوك معتاد عندهم.

وتؤكد شروق محمد، معلمة رياض الأطفال، أن الورش الفنية هي تطبيق عملي على أرض الواقع للأطفال، والتجربة العملية هي أفضل من مجرد تقديم النصح والإرشاد، كما أنها تجعل الأطفال يتزودون بمعلومات جديدة بسهولة ويسر، مبينة أن هذه المبادرات كان لها دور كبير في تغيير سلوك الأطفال للأفضل.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.

IMG-20230718-WA0133

IMG-20230718-WA0132

IMG-20230718-WA0131