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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: سعيدة جدا بالتطور في مصر والعلمين الجديدة رائعة.. فيديو

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها سعيدة بالتطور الذي وصلت له مصر، مضيفة: "مدينة العلمين الجديدة أصبحت مدينة رائعة".

 

وتابعت "شاهين"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية الحياة ، أن مدينة العلمين الجديدة من أجمل المناطق في الساحل الشمالي ، " في بلاد كتير فيها بحر بس كل البلاد فيها جونا ".

 

وأردفت : الشعب المصري شعب مضياف كريم، مشيرة إلى أن كل أصدقائها ممن كانوا يسافرون للخارج اصبح اتجاههم للساحل الشمالي.

 

وتابعت: عندنا أماكن جميلة في مصر نفتخر بها ، وسعيدة جدا بالتطور اللي في بلدي وفرحانة.

https://fb.watch/lSDrSxzrO7/?mibextid=5Ufylb

إلهام شاهين العلمين الجديدة توك شو الحياه اليوم

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