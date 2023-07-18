إلهام شاهين: سعيدة جدا بالتطور في مصر والعلمين الجديدة رائعة.. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها سعيدة بالتطور الذي وصلت له مصر، مضيفة: "مدينة العلمين الجديدة أصبحت مدينة رائعة".

وتابعت "شاهين"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية الحياة ، أن مدينة العلمين الجديدة من أجمل المناطق في الساحل الشمالي ، " في بلاد كتير فيها بحر بس كل البلاد فيها جونا ".

وأردفت : الشعب المصري شعب مضياف كريم، مشيرة إلى أن كل أصدقائها ممن كانوا يسافرون للخارج اصبح اتجاههم للساحل الشمالي.

وتابعت: عندنا أماكن جميلة في مصر نفتخر بها ، وسعيدة جدا بالتطور اللي في بلدي وفرحانة.



https://fb.watch/lSDrSxzrO7/?mibextid=5Ufylb