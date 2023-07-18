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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي جمعة: العمل الأهلي إعمار للأرض كما أمرنا الله

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتاز درجاته التشريعية وتمت الموافقة عليه، وهو يحقق أملا تحدثنا عنه طويلا وهو التنسيق بين الجمعيات الخيرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التنسيق يحتاج قاعدة بيانات ضخمة من أجل إيصال المساعدات للمستحقين، وتجنب أن يكون العطاء في منطقة دون منطقة.

 

ولفت إلى أن أحد فوائد القانون أيضا هو تحقيق شعار "من الناس للناس"، وهو روح العمل المدني في العالم كله، وأيضا يحقق القانون القوة الدافعة للمشروعات التي لا يمكن لجمعية أو مؤسسة وحدها القيام بها.

 

وأكد أن العمل الأهلي قائم على عدم التفرقة، بين مسلم أو مسيحي أو التمييز عن طريق العرق أو اللون أو الجنس، كل هذا التفريق مرفوض فرضا تاما، وأذكر حين كنا نتحدث عن الغارمات، قلت لهم لا بد أن نقول الغارمين والغارمات، ولا نميز بين الرجل والمرأة في قضية الغرم.

 

الجماعات الساذجة 

 

وذكر أن بعض الجماعات الساذجة التي أعمى الله بصائرهم وجعلهم لا يرون الدين ولا الدنيا، فإن تجاوزهم وعدم الالتفات لهم واجب علينا، بخاصة ونحن نضرب مثلا سنحاسب عليه، نحن نعمر الأرض ولا نخربها، امتثالا لقوله تعالى "واستعمركم فيها".
 

علي جمعة مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحمد الطاهري

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