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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبير في الأمن السيبراني يحذر جميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تحذير لمستخدمي واتساب
تحذير لمستخدمي واتساب WhatsApp

حذر خبير في مجال الأمن السيبراني، جميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب بأنه يمكن "للهاكرز" إلغاء تنشيط حساب واتساب عن بُعد، وذلك من خلال امتلاك رقم الهاتف الخاص بالمستخدم. 

بحسب مجلة "فوربس" فإن مستشار الأمن السيبراني العالمي، جيك مور، حذر من مدى سهولة قيام شخص سيء أو أحد المقرصنين  لديه رقم هاتفك بإلغاء تنشيط حساب عن بعد، وأكد أنه يمكن إرسال طلب إلغاء التنشيط من أي عنوان بريد إلكتروني وليس فقط من عنوان مرتبط بصاحب الحساب.

قال مور إنه من خلال إرسال عبارة "الهاتف مفقود أو تمت سرقته، الرجاء إلغاء تنشيط حسابي" بالبريد الإلكتروني في رسالة بريد تتضمن رقم الهاتف المرتبط بهذا الحساب ، إلى عنوان البريد الإلكتروني المقدم ، وسيؤدي ذلك فورا إلى إلغاء تنشيط حساب واتساب من قبل الشركة. 

يشير الخبير الأمني إلى أنه من المهم ملاحظة أن واتساب في هذه الحالة في موقف صعب ، حيث يحتاج إلى جعل عملية إلغاء تنشيط الحساب بسيطة وسريعة قدر الإمكان في حالة فقد الهاتف أو سرقته، نظرا لأن الآثار المترتبة على الخصوصية واضحة حيث قد يكون أمن المستخدم الشخصي في خطر إذا وقعت رسائل واتساب الخاصة في أيدي جهة أو شخص قد يسئ استخدامها. 

ويطمئن الخبير الأمني المستخدمين أنه في هذه الحالة لا يتم حذف الحساب، ولا تزال جهات اتصالك قادرة على رؤية ملفك الشخصي، ولا يزالون قادرين على إرسال رسائل إليك، ولكن سيتم تعليق الرسائل على أنها معلقة لمدة تصل إلى 30 يومًا من التعطيل، حيث أنه لديك 30 يومًا لإعادة تنشيط حسابك ، وإلا بعد ذلك سيتم حذفه.

كيف تعيد تنشيط حسابك على واتساب؟

 

 ينصح جيك مور أنه على المستخدم الذي تعرض لهذا الإجراء  تشغيل تطبيق واتساب مرة أخرى، وتسجيل الدخول مرة أخرى. 

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