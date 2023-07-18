وكيل الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر بحلول العام الهجري الجديد

تقدم الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الأمتين الإسلامية والعربية ، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال وكيل الأزهر في منشور على فيس بوك :في هذه اللَّحظات المباركة الَّتي تذكِّرنا برحلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من مكَّة إلى المدينة، وحرصه على بناء أمَّةٍ قويَّةٍ دعائمها الالتزام بالقيم الدِّينيَّة والأخلاق الحضاريَّة، والدَّعوة إلى العمل الَّذي يُصلح الدُّنيا والآخرة، وتحقيق التَّواصل المثمر بين أطياف المجتمع كلِّه؛ يسعدني أن أتقدَّم بالتَّهنئة إلى أمِّتنا الإسلاميَّة والعربيَّة وإلى فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، سائلًا المولى الكريم أن يورثنا من الهجرة أنوارها ومقاصدها الَّتي تصون الإنسان وتحفظ الأوطان وتعمِّر الأكوان.

ونظمت وزارة الأوقاف، احتفالية العام الهجري الجديد 1445 هجرية ، من رحاب مسجد الحسين بالقاهرة.

وحضر الاحتفالية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كما حضر أيضا اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر .