الأهلي هيضيف له كتير|أول تعليق من أيمن أشرف عن صفقة إمام عاشور

أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، أن إمام عاشور إضافة كبيرة للغاية للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع “أشرف” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إمام عاشور صفقة مميزة للنادي الأهلي ولا يوجد شخصان يختلفان على أدائه فهو لاعب دولي وإضافة قوية".

أيمن أشرف: إمام عاشور إضافة كبيرة.. والأهلي سيضيف له الكثير

واختتم أيمن أشرف: "الأهلي هيضيف للاعب أيضًا وأتمنى أن يحقق العديد من البطولات، وأن يكون لديه التوفيق داخل القلعة الحمراء".