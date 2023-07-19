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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حذف صور الأرشيف .. تحذير لجميع مستخدمي جوجل

تحذير لجميع مستخدمي
تحذير لجميع مستخدمي جوجل

تبدأ شركة جوجل في حذف صور أرشيف الألبوم الخاص بمستخدمي جوجل Google Album Archive خلال الساعات المقبلة، حيث يجب على المستخدمين حفظ صور الأرشيف في أماكن أخرى قبل حذفها بشكل نهائي من الشركة.  

 

ويخزن صور أرشيف ألبوم جوجل بعض الصور ومقاطع الفيديو القديمة التي نسيتها، حيث ستكون آخر فرصة للمستخدمين لنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمات أخرى، حيث ستحتاج إلى استخدام Google Takeout لتصدير أي ملفات ترغب في الاحتفاظ بها.

 

ويعد Google Album Archive مستودعًا للصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها على خدمات جوجل القديمة مثل Google Chat أو Google Plus، والتي يمكن أن تتضمن أيضًا وسائط من Blogger أو صور الملف الشخصي القديمة أو صورة قناة يوتيوب YouTube أو النسخ الاحتياطية التلقائية.

 

وتتوفر أيضًا بعض الصور ومقاطع الفيديو في أرشيف الألبومات في صور جوجل و Blogger و Google Chat ، لكن البعض الآخر موجود فقط في أرشيف الألبومات، وخلال الساعات المقبلة ستقوم جوجل بإزالة أرشيف الألبومات وحذف الملفات الموجودة فيه، بحسب موقع “ سي نت”

 

وتوصي جوجل باستخدام Google Takeout ، أداة الشركة لنقل البيانات، وسينقلك رابط Google Takeout المخصص مباشرةً إلى صفحة لتنزيل بيانات أرشيف الألبوم.


ويجب أن تتأكد من تحديد مربع الاختيار بجوار "AlbumArchive" ، ثم انقر فوق الزر الأزرق "الخطوة التالية" للتقدم إلى الخطوة التالية.


وستحتاج إلى تحديد المكان الذي تريد أن تذهب إليه ملفاتك، كما يمكنك إما استلام ملف ZIP أو TGZ عبر البريد الإلكتروني، أو تحميل ملفاتك مباشرة إلى خدمة تخزين أخرى ، مثل Dropbox أو Google Drive أو Microsoft OneDrive أو Box، وبمجرد تحديد اختياراتك ، انقر فوق الزر الأزرق "إنشاء تصدير" لبدء التنزيل.

 

ستتلقى بعد ذلك رسالة تحقق تفيد بأن جوجل قد بدأت في تصدير بياناتك وأن "العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تكتمل." ستتلقى بريدًا إلكترونيًا عند اكتماله.

 

 

 

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