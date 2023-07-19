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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Gmail ينصح مُستخدميه بتمكين هذا الإجراء فورًا

تطبيق Gmail ينصح
تطبيق Gmail ينصح مستخدميه بتمكين هذا الإجراء فورا

نصح تطبيق البريد الإلكتروني Gmail والمملوك لشركة جوجل جميع المستخدمين بتمكين التصفح الآمن والمحسّن، حيث توفر المتصفحات الآمنة فحصًا أمنيًا في الوقت الفعلي لتحذير المستخدمين أو حظر مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطرة.

 

وبحسب موقع 9to5Google فإن رسالة Gmail  للمستخدمين على مدار الأيام القليلة الماضية تشجع على الحصول على “حماية إضافية ضد التصيد الاحتيالي، وتشغيل التصفح الآمن المحسّن للحصول على حماية إضافية ضد رسائل البريد الإلكتروني الخطيرة".

 

وتم تقديم التصفح الآمن المحسّن لأول مرة قبل ثلاث سنوات في متصفح كروم، حيث يوفر حماية في الوقت الفعلي للويب، كما يعمل الإصدار القياسي غير المحسن عن طريق التحقق من عنوان URL للمواقع التي تزورها مقابل قائمة محلية يتم تنزيلها و تحديثها كل 30 دقيقة، حيث  تستخدم هذه القائمة على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والمتصفحات الأخرى.

 

وأنشأت جوجل ميزة التصفح الآمن المحسّن نظرا لتطور “مواقع التصيد الاحتيالي المتطورة” التي تستهدف سرقة أموال المستخدمين والبيانات الخاصة بهم، حيث يتم إرسال "عناوين URL غير شائعة في الوقت الفعلي لتحديد ما إذا كنت على وشك زيارة أحد مواقع التصيد الاحتيالي. 

 

وشاركت جوجل أن “70% من حسابات مستخدميها ، المملوكة لأشخاص يستخدمون منتجاتنا بانتظام، تستفيد تلقائيًا من مصادقة العامل الثاني التي تؤكد هويتهم عند اكتشاف عملية تسجيل دخول مريبة، كما تتطلع الشركة إلى تبني مفتاح المرور على نطاق أوسع”. 

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