موهوب بالفطرة.. جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

قال جمال السيد نجم النادي الأهلي السابق، إن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، هو الذي اكتشف إمام عاشور المنضم حديثًا إلى القلعة الحمراء قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وأضاف السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد إمام عاشور وهو عمره 12 عامًا، وأكد وقتها إنه موهبة كبيرة، حيث حاول التعاقد معه من غزل المحلة، إلا أن ناديه رفض التفريط فيه.

جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

وأشار إلى أن إمام عاشور منذ مشاهدته في الملعب وهو لاعب موهوب بالفطرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة تؤكد أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا، رغم أنه كان في عمر الـ12 سنة فقط.

واختتم تصريحاته، بأن إنبي حاول ضم إمام عاشور من غزل المحلة وفاوضه بعد توصية من إمام محمدين، لكن زعيم الفلاحين رفض، مضيفًا «الاهتمام بقطاع الناشئين أمر ضروري على جميع الأندية لحل الأزمة المالية».