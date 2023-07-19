عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موهوب بالفطرة.. جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

قال جمال السيد نجم النادي الأهلي السابق، إن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، هو الذي اكتشف إمام عاشور المنضم حديثًا إلى القلعة الحمراء قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وأضاف السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد إمام عاشور وهو عمره 12 عامًا، وأكد وقتها إنه موهبة كبيرة، حيث حاول التعاقد معه من غزل المحلة، إلا أن ناديه رفض التفريط فيه.

جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

وأشار إلى أن إمام عاشور منذ مشاهدته في الملعب وهو لاعب موهوب بالفطرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة تؤكد أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا، رغم أنه كان في عمر الـ12 سنة فقط.

واختتم تصريحاته، بأن إنبي حاول ضم إمام عاشور من غزل المحلة وفاوضه بعد توصية من إمام محمدين، لكن زعيم الفلاحين رفض، مضيفًا «الاهتمام بقطاع الناشئين أمر ضروري على جميع الأندية لحل الأزمة المالية».

امام عاشور الأهلى النادي الأهلي جمال السيد انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

هل رأى النبي الهجرة في المنام قبل أن يفرضها الله عليه

الزمالك في الصورة|تفاصيل اقتراب نجم الجيش الملكي المغربي من الانتقال للدوري المصري

موهوب بالفطرة.. جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

هل صيام أول يوم في العام الهجري سنة أم بدعة؟.. لا تفوته

النفط يتراجع مع انخفاض الإمدادات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ