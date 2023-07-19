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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيات تلتزم بمصنع خلايا البطارية من أجل مستقبلها للمركبات الكهربائية

صدى البلد

تعمل شركة سيات على بناء مصنع جديد لتجميع خلايا البطاريات في مارتوريل بإسبانيا وخصصت 300 مليون يورو إضافية (337 مليون دولار) للمشروع الذي تقول إنه سيخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة و 10 وظائف غير مباشرة.

سيغطي المصنع الجديد مساحة 64000 متر مربع وسيُستخدم أيضًا لتجميع خلايا PowerCo التي سيتم تصنيعها في مصنع ضخم في Sagunto، فالنسيا. 

 

وأضاف رئيس سيات واين غريفيث أن مصنع البطاريات سيتم ربطه بورشة العمل 10 ، موقع الشركة الذي سينتج العديد من المركبات الكهربائية لمجموعة فولكس فاجن ، بما في ذلك كوبرا رافال المرتقب.

 

وقال جريفيث في بيان "سيبدأ البناء في الأسابيع المقبلة ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025." "هذا المرفق أساسي لشركتنا وسيوفر أيضًا الدافع للحصول على منصة ثانية في Martorell. هذه لحظة مهمة بالنسبة لصناعتنا. سيات ومجموعة فولكس فاجن تخصصان موارد كبيرة لتحقيق التنقل المستدام ومواصلة تعزيز طموحنا لتحويل إسبانيا إلى مركز للتنقل الكهربائي في أوروبا. "

 

يأتي الإعلان عن مصنع البطاريات الجديد هذا بعد ثلاثة أشهر فقط من الكشف عن أن الشركة تركز حاليًا على كهربة علامة كوبرا التجارية وأنه في الوقت الحالي ، ستستمر علامة سيات في إنتاج نماذج الاحتراق. 

 

قال جريفيث ، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة كوبرا بالإضافة إلى سيات ، إن الشركة لا تستطيع تزويد كلا العلامتين التجاريتين بالكهرباء في وقت واحد ، مما يعني أن سيات لا تخطط لإطلاق سيارة كهربائية حتى عام 2026 على الأقل.

 

في حين قد يقول البعض أن سيات في حالة ركود بسبب هذه الاستراتيجية ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن كوبرا، بالإضافة إلى بيع Born EV القائم على VW ID.3 بالفعل ، تستعد Cupra لإطلاق Tavascan SUV الكهربائية بالكامل وقد أكدت بالفعل أن مفهوم UrbanRebel سيولد هاتشباك كهربائية في عام 2025 يطلق عليها اسم رافال.

سيات فالنسيا VW ID 3 هاتشباك SUV كوبرا

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