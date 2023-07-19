الزمالك في الصورة|تفاصيل اقتراب نجم الجيش الملكي المغربي من الانتقال للدوري المصري

علق محمد سلطان مدير الشركة المسئولة عن تسويق رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير المغربية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي قد اقترب من ضم رضا سليم خلال الميركاتو الجاري.

وقال محمد سلطان في تصريحات عبر برنامج “رقم 10”: “بدأنا مهمة تسويق رضا سليم في مصر منذ يوم 17 يومًا تحديدًا، وتوصلنا لاتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي بالتفويض باسم النادي في مصر”.

وتابع: “ليس لدينا علاقة باللاعب لأن لديه وكيل مسؤول عنه، نحن نسوق لصالح النادي المغربي فقط والتعاون مع الجيش الملكي المغربي”.

تفاصيل اقتراب رضا سليم من الدوري المصري

وأضاف: “هناك 3 أندية بالكثير دخلت في مفاوضات معنا للتعاقد مع رضا سليم، نحاول تقريب وجهات النظر بين الجيش الملكي والأندية المهتمة بضمه لحسم الصفقة في النهاية”.

وأكمل: “عقد رضا سليم مع نادي الجيش الملكي المغربي مازال مستمر لمدة موسمين قادمين بالتالي يحاول النادي الاستفادة ماديًا من بيعه”.

وواصل: “لم يتم التوصل لاتفاق بين الجيش الملكي المغربي وأي ناد مصري، المبلغ المطلوب لبيعه كبير للغاية بالتالي نحاول تقليل هذا الرقم لإتمام الصفقة”.

واستطرد: “الزمالك موجود في مفاوضات الأندية المهتمة بضم رضا سليم في مصر”.

واختتم: “رضا سليم كان لديه عرض من الوحدة الإماراتي لكن اللاعب رفض هذا العرض، والنادي أبلغني أن اللاعب لا يمانع اللعب في الدوري المصري”.