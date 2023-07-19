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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفسي أرجع.. محمد مغربي يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

محمد مغربي
محمد مغربي

كشف محمد مغربي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى نادي سموحة، مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مغربي في تصريحات عبر برنامج “رقم 10”: “مستمر مع نادي سموحة الموسم المقبل، لم يحدث أي جديد حتى الآن مع النادي الأهلي، وعقدي مازال مستمر مع سموحة حتى نهاية الموسم القادم”.

وتابع: “لم يتحدث معي النادي الأهلي حتى الآن، خرجت للإعارة حتى أثبت نفسي وأعود لبيتي مجددًا، لكنني مرتاح مع نادي سموحة وتحت قيادة أحمد سامي وأشارك باستمرار مع الفريق”.

هل يعود محمد مغربي إلى الأهلي

وأضاف: “نفسي أرجع النادي الأهلي لكنني أرى أنني مازلت احتاج للتطور وهذا سيكون في مصلحتي ومصلحة الأهلي، لكن حلم أي لاعب هو ارتداء قميص الأهلي وهذا هدفي بالفعل”.

وأكمل: “هدفي في الوقت الحالي هو إثبات نفسي للنادي الأهلي والعودة له، ثم طموحي الخروج للاحتراف في نادي كبير يتناسب مع قيمة الأهلي”.

وأستطرد: “طموحنا هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد بكل تأكيد، لدينا لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، تطورنا كثيرًا في تجمعات المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي، الجيل بتاعنا تأخر في الظهور”.

واختتم: “إمام عاشور لاعب كبير وإمكانياته ممتازة، وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، أتمنى له التوفيق”.

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