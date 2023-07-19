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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام تناولت هجرة الرسول وظهور الإسلام.. تعرف عليها

صدى البلد

تحتفل الأمة الإسلامية ببداية رأس السنة الهجرية الجديدة اليوم الأربعاء ودائما ما تحرص القنوات على عرض بعض الأفلام الدينية احتفالا بهذه المناسبة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأفلام التى تناولت حياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.


فيلم ظهور الاسلام

تدور أحادث فيلم "ظهور الإسلام" الحياة قبل ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية، حيث كانت عبادة الأصنام، وانتشار للجهل والفساد، لتبدأ الرسالة المحمدية التى تدعو إلى عبادة الله وحده، لتبدأ حينها الصعاب التى تواجه الإسلام والمسلمين الأوائل، وهو انتاج عام 1951، وهو من بطولة, أحمد مظهر وسعد أردش وتوفيق الدقن وعبد الحفيظ التطاوى.

فيلم هجرة الرسول

تدور قصة الفيلم فى فترة ما قبل دعوة النبى محمد، حول الراقصة "سارة" والتى تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد "فارس"، والأَمة "حبيبة" واللذان يتعرضان لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبى ودعوته، الفيلم من بطولة ماجدة، إيهاب نافع، إبراهيم السيد, سميحة توفيق, حسن البارودى, لطفى عبد الحميد.


فيلم فجر الاسلام

تدور قصة فيلم "فجر الإسلام" حول ما كان عليه الناس فى الجاهلية من انحلال خلقى وانحطاط عقلى وسيطرة للخرافات، إلى أن ظهر الدين الإسلامى فى مكة، وكان من بين من آمن به بن شيخ قبيلة من القبائل الواقعة بين مكة والمدينة، والذى بدوره راح يدعو قبيلته إلى هذا الدين الجديد، والفيلم انتاج 1971، وهو من بطولة، محمود مرسي، سميحة أيوب، يحيى شاهين.


فيلم الشيماء

تدور أحداث فيلم "الشيماء" حول شقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام فى الرضاعة، تعيش فى بنى سعد بين أمها حليمة السعدية وأبيها الحارث بن عبد العزيز، وشقيقها عبدالله، ويؤمنون بالرسول ودعوته، إلا بيجاد زوج الشيماء العنيد الذى يكره محمدًا كراهة وحقدًا دفينًا، والفيلم انتاج عام 1972، وهو من بطولة، سميرة أحمد وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وأمينة رزق ومحسن سرحان وحسن البارودى وغسان مطر.

فيلم الرسالة

تدور أحداث فيلم "الرسالة" حول ميلاد الإسلام، ومدى المعاناة والاضطهاد والتعذيب الذى تعرض له المسلمون من كفار قريش، والفيلم تم إنتاجه عام 1977، وهو من بطولة، عبدالله وحمدى غيث، إضافة إلى محمد العربى، منى واصف، سناء جميل، عبد الوارث عسر، أشرف عبدالغفور، محمد توفيق، محمد وفيق.

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