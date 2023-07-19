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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول تكشف مفاجأة بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية سُجن سابقًا في سول.

وأوضح مسؤول في سول لوكالة "فرانس برس"، أن الجندي - الذي حدده الجيش الأمريكي على أنه ترافيس كينج، وهو جندي من الدرجة الثانية يعمل في الجيش منذ عام 2021 - "أُطلق سراحه في 10 يوليو بعد أن قبع في سجن بكوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمريكية مسؤولة لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جنديًا أمريكيًا عبر إلى داخل كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.
 

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