11 أغسطس .. بلاك تيما تحيي حفلا غنائيًا بالجامعة الأمريكية

تحيى فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا 11 أغسطس المقبل بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو".

وعبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى عملنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى إسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

وصعد منير على خشبة المسرح مرددا أغنية " هيلا" وسط عاصفة من هتافات الآلاف ممن رددوا أكثر من مرة "الكبير كبير بنحبك يا منير"، بعدها حرص علي تحية الجمهور، خاصة أبناء الإسكندرية، وأهداهم أغنية قريبة من قلبه وقلوبهم وهي "يا اسكندرية بحرك عجايب" وسط تصاعد المزيد من أجواء البهجة والإثارة