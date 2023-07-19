أخبار الفن.. الشاب خالد: والدى رفض دخولي الفن ووالدتي كانت تتعرض للعنصرية .. أفلام تناولت هجرة الرسول وظهور الإسلام.. تعرف عليها

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تحتفل الأمة الإسلامية ببداية رأس السنة الهجرية الجديدة اليوم الأربعاء ودائما ما تحرص القنوات على عرض بعض الأفلام الدينية احتفالا بهذه المناسبة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأفلام التى تناولت حياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

تدور أحادث فيلم "ظهور الإسلام" الحياة قبل ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية، حيث كانت عبادة الأصنام، وانتشار للجهل والفساد، لتبدأ الرسالة المحمدية التى تدعو إلى عبادة الله وحده، لتبدأ حينها الصعاب التى تواجه الإسلام والمسلمين الأوائل، وهو انتاج عام 1951، وهو من بطولة, أحمد مظهر وسعد أردش وتوفيق الدقن وعبد الحفيظ التطاوى.

حل الفنان الجزائرى الشاب خالد أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج ABtalks مع أنس بوخش وتحدث الشاب خالد خلال الحلقة عن الشهرة، ومشاكل الأضواء، وتوقفه عن الغناء ، وفقدان شقيقه.

وقال الشاب خالد :"والدى كان رافضا لدخولي الفن وكان لديه اعتقاد بأني لن أتزوج أبدا، لأنه كان يعتقد بأن الفنانين لا يتزوجون.



وتابع :”قبل وفاة والدي بأيام قال لي سامحني يا بني فقد ضربتك كثيرا بالعصا، فقلت له: لولا ذلك ما كنت سأصبح هكذا بل كنت سأصبح شيئا آخر”.

يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي غدا الخميس الموافق 20 يوليو على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته "سابوك فى البيت" وهى الأغنية الثالثة، من ألبومه الجديد والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده.

