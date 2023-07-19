صحيفة: بايدن يحث نتنياهو على التوقف عن التسرع في الإصلاح القضائي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "التوقف عن التسرع" في خطة الإصلاح القضائي للحكومة بدون إجماع وطني.

وبحسب توماس لورِن فريدمَن، كاتب عمود رأى في الصحيفة الأمريكية، فأن الرئيس الأمريكي أعرب عن احترامه للاحتجاجات "المستمرة" في إسرائيل.

وأشار فريدمان إلى أن "نتنياهو حاول إرباك أصدقاء إسرائيل في أمريكا من خلال التقليل من أهمية التغيير الأساسي الذي تدفعه حكومته، من خلال تسميته إصلاحًا قضائيا وتأطيرها على أنها صغيرة".

وقال فريدمان إن بايدن الآن "يشعر بقلق عميق على استقرار ومستقبل إسرائيل، أهم حليف لأمريكا في الشرق الأوسط، وهي الدولة التي يضع حبه لها على جعبته".

وتابع فريدمان في تقريره، "من الواضح أن هذا مجال له آراء قوية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك في حركة احتجاج دائمة تظهر حيوية ديمقراطية إسرائيل، والتي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية"

إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تموت"، وشدد على أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل ثابت وثابت".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 61 متظاهرا خلال الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل اليوم وذلك للاشتباه بإخلالهم بالنظام العام، كما تم مساء اليوم إغلاق عدد من الطرق المركزية من أبرزها شارع ايالون الرئيسي في مدينة تل أبيب بالاضافة الى طرق أخرى في المدينة، والتي فتحت لاحقا.