عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: يجوز صوم عاشوراء منفردا ولا حرج في ذلك

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، أي بدون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يَرِد نهي عن صومه منفردًا.

حكم صوم عاشوراء منفردا 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين كبائر الذنوب وصغائرها، فالكبائر تتمثل فى شهادة الزور وأكل الحرام وفعل الفواحش والصغائر هى اللم الذى يرتكبه الإنسان فى يومه العادى كخروج كلمة عن شخص فى غيابه أو تلفظه بلفظ مكروه.

وأضاف عثمان، خلال فيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن فعل الكبائر يحتاج من الإنسان توبة إلى ربه والندم على عدم الفعل مرة أخرى، منوهًا بأن الصغائر هى التى يغفرها الله للعبد عند صيام التطوع مثلا كيوم عاشوراء.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم العاشر من محرم المسمى بيوم "عاشوراء" يكفر السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت الدار في فتوى لها، أنه يستحب صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، وقوله "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

وأوضحت الفتوى، أن تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهي ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

وذكرت الفتوى أنه روي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم (يعني: يوم عاشوراء) وهذا الشهر، (يعني: رمضان)".

حكم صوم عاشوراء منفردا يوم عاشوراء آخر وقت نية صيام يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق لأهليته بالأميرية

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ