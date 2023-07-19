خبير: مصر لديها مخزون كبير من المعادن وبيئة استثمارية مشجعة

قال الدكتور على عبد النبى، خبير الطاقة، إن البيئة الاستثمارية مهمة جدا والتعدين يحتاج استثمارا ومصر لها باع فى التعدين، وغنية بمختلف أنواع المعادن، لافتا إلى أن الصحراء الشرقية مليئة بالمعادن كذلك المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر.





وأضاف عبد النبى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وجميع المعادن، ومصر لديها مخزون كبير، موضحا أن بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت مشجعة للمستثمر الأجنبى.



وأكد خبير الطاقة ، أن مصر لديها جامعات وخبرات فى جميع التخصصات والأفرع، ولذا فغن البيئة صالحة لإقامة صناعات، كما لدينا طرق ومحاور ربطت الجمهورية كلها، وأصبحت الطرق والكباري خدمات للمستثمرين، لافتا إلى أن التعدين يأتي بدخل بالعملة الصعبة.