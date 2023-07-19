ميندي يعود لحياة كرة القدم وينضم إلى لوريان الفرنسي

أعلن نادي لوريان الفرنسي رسميا، اليوم الأربعاء، التعاقد مع نجم مانشستر سيتي السابق بنجامين ميندي، في صفقة انتقال حر.

وكان عقد ميندي قد انتهى مع مانشستر سيتي، في شهر يونيو الماضي، بعد غيابه عن المشاركة لمدة موسمين، بسبب اتهامه في قضايا اغتصاب، قبل أن تتم تبرئته من جميع تهم الاغتصاب.

وقال نادي لوريان في بيانه: "يسر إف سي لوريان أن يعلن اليوم عن حصوله على توقيع الظهير الأيسر الدولي الفرنسي بنجامين ميندي (29 عاما) لمدة موسمين".

وتابع: "بعد أن استوفى الفحص الطبي التقليدي، جاء ميندي، بطل العالم 2018، والفائز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وبطل الدوري الفرنسي مع موناكو لتعزيز صفوف لوريان".

وأتم: "سيرتدي ميندي الرقم 5 مع لوريان".