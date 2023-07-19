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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 100 من غير القادرين ضمن «حياة كريمة» بالغربية

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" من أهالى قريتى كفور بلشاى وكفرالمحروق بمركز كفر الزيات،  وقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية ميت المخلص مركز زفتى.

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وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  فى تخصصات متنوعة “صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك”.

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وأشار عبد المتجلى إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، منوها إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

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IMG-20230413-WA0120
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