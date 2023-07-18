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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 242 مخالفة متنوعة لقائدي السيارات

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

أمن الغربية يحرر 237 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات مروريا

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 242 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألفا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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