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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم منها 84 مبايعة أراض بقيمة 530.36 مليون درهم و493 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

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و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

و تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 239.83 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 30.76 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 209.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 112.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17.32 مليون درهم.

أهم مبايعات الأراضي اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشقق والفلل الشيخ محمد بن راشد

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