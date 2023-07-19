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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عار على أمريكا.. سخرية واسعة من بايدن بعد تصرف صادم

جو بايدن
جو بايدن

سخر قراء صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قرأ من ورقة خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج.

وخلال اللقاء، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض. 

كما ناقش بايدن وهرتسوج الحاجة لنهج يستند إلى توافق في الرأي حول قانون التعديلات القضائية في تل أبيب، كما أكدا على الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية.

وكتب أحد القراء: ”إنه لأمر مدهش أنه لا يزال بإمكانه القراءة”.

وأضاف آخر: “الأمر يزداد سوءا كل يوم".

وكتب آخر: "لن أركب سيارة بايدن حتى لو كانت متوقفة".

وأضاف آخر: “ويريد أن يعاد انتخابه لولاية ثانية؟”.

وكتب آخر:" بايدن عار على الولايات المتحدة التي كانت ذات يوم عظيمة".

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في البيت الأبيض.

صحيفة: بايدن يحث نتنياهو على التوقف عن التسرع في الإصلاح القضائي

خلال لقاء هرتسوج.. بايدن يجدد التزام واشنطن بحل الدولتين

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونظيره الإسرائيلي تشاورا بشأن التنسيق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والشراكة الدفاعية المتزايدة بين طهران وموسكو.

بايدن كرر الالتزام بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن كرر الالتزام بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض.

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