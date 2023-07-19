عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الإفراج عن باتريك والباقر.. تعرف على شروط وإجراءات العفو الرئاسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن إجراءات العفو الرئاسي، وذلك بعد إعلان  النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب “عبد العزيز” على صفحته بفيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

شروط وإجراءات العفو الرئاسي

منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

الحوار الوطني الإفراج القرار السيادي القضايا الجنائية القوى السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

ترشيحاتنا

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ