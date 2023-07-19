بعد قرار العفو الرئاسي.. المصريين الأحرار: السيسي يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوي أبناءه

وجّه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمراً جديدا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام جاء من منطلق حرصه علي مصيرهم وحال ذويهم.

مناشدة وطنية من الحوار الوطني

وأكد حزب المصريين الأحرار أنه علي يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوي السياسية أو لم تأت لأنه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.