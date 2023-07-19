عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

أسعار القمح
أسعار القمح

ارتفعت أسعار القمح، اليوم الأربعاء، بعد تهديدات روسيا باستهداف السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا بعد الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وارتفعت أسعار القمح بنحو 9% بسبب تهديدات روسيا باستهداف السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا مع تعليق اتفاق إسطنبول.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن بعض مناطق البحر الأسود أُعلنت مؤقتا مناطق خطرة للملاحة.

وحذرت روسيا من أن الدول التي تحمل السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود أعلامها ستعتبر أطرافا في الصراع.

وفي وقت سابق، قال جاك سكوفيل، كبير محللي المحاصيل في مجموعة العقود الآجلة في شيكاغو، “احتشد العالم بناء على كلمة من الرئيس الروسي بوتين بأن صفقة الحبوب للبحر الأسود لن يتم تمديدها لأنه ليس من مصلحة روسيا القيام بذلك بعد الآن”.

روسيا تشن حربا بحرية على أوكرانيا وتعلن منع السفن المتجهة إلى موانئها

لا للتسوية.. أوكرانيا ترفض التفاوض مع روسيا.. وتتهمها بمحاولة تدمير البلاد

المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية

وأشار سكوفيل إلى أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية على المدى القريب، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال إن الطقس العالمي والمشاكل السياسية في روسيا كانا وراء ارتفاع القمح منذ يوم الخميس الماضي.

روسيا أوكرانيا البحر الأسود اسعار القمح القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا بعد صدور بيانات بريطانية غير متوقعة

قرار عسكري عاجل من روسيا بشأن الحرس الوطني

لأول مرة.. أمريكا تقر بخسائر "مرعبة" في صفوف الجيش الأوكراني

هزة في كييف والغرب.. خسائر كارثية لـ الجيش الأوكراني تقلب الأوضاع

شاهد.. لحظة استقبال قائد فاجنر لقواته في بيلاروس

انتصار روسي.. موسكو توجه ضربة قوية لنقطة الضعف الاستراتيجية لـ أمريكا

فنلندا تلغي ترخيص القنصلية الروسية علي أراضيها

تحرك عاجل من تركيا استعدادا لزلزال إسطنبول الكبير

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ترامب بعد توجيه العدل الأمريكية تهمًا جديدة ضده

السعودية تزف بشرى سارة لزوّار المملكة

ننشر الصور الأولى لـ عقار الخليفة المنهار | شاهد

وزارة العدل الأمريكية توجه 3 تهم لـ ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ