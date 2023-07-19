ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

ارتفعت أسعار القمح، اليوم الأربعاء، بعد تهديدات روسيا باستهداف السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا بعد الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وارتفعت أسعار القمح بنحو 9% بسبب تهديدات روسيا باستهداف السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا مع تعليق اتفاق إسطنبول.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن بعض مناطق البحر الأسود أُعلنت مؤقتا مناطق خطرة للملاحة.

وحذرت روسيا من أن الدول التي تحمل السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود أعلامها ستعتبر أطرافا في الصراع.

وفي وقت سابق، قال جاك سكوفيل، كبير محللي المحاصيل في مجموعة العقود الآجلة في شيكاغو، “احتشد العالم بناء على كلمة من الرئيس الروسي بوتين بأن صفقة الحبوب للبحر الأسود لن يتم تمديدها لأنه ليس من مصلحة روسيا القيام بذلك بعد الآن”.

المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية

وأشار سكوفيل إلى أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية على المدى القريب، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال إن الطقس العالمي والمشاكل السياسية في روسيا كانا وراء ارتفاع القمح منذ يوم الخميس الماضي.