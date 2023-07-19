رئيس كازاخستان: قادرون على نقل الشراكات مع دول الخليج لمستويات أعلى|فيديو

قال قاسم قومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، إن السادة المشاركين في مؤتمر اليوم يشهد على رغبة متبادلة في الارتقاء بالتعاون متعدد الأوجه في إطار العلاقات الثنائية أقامت البلاد علاقات قوية ومتناغمة

رئيس كازاخستان يوضح رؤيته في المشاركة في القمة الخليجية

وأضاف "توكاييف"، خلال كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، أن دعم الحوار السياسي النشط وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، ونعمل على تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية، وعلى الساحة الدولية تتوافق آراء دولنا حول قضايا التنمية المستدامة العالمية وتتشاطر أهدافا مشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالمي

وتابع رئيس كازاخستان: " مما لا ريب فيه أن الروابط التاريخية والقيم الروحية المشتركة، وأواصر الصداقة والاخوة تشكل أساسا متينا للعلاقة، وكازخستان بدورها تولي أهمية استثنائية لاجتماع اليوم، وتعد دول الخليج العربي بما لها من نفوذ سياسي كبير، وإمكانات اقتصادية واستثمارية من أهم الشركاء في العديد من المجالات الرئيسية، ومن المؤكد أن التعاون الإقليمي الديناميكي والدور العالمي لدول آسيا الوسطى يخلقان فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون متعدد الأوجه".

وواصل، أنه لا شك أن الإمكانيات الاقتصادية لبلدان آسيا الوسطى وقدرات دول الخليج الهائلة يستطيعان معاً نقل الشراكات إلى مستويات أعلى، ويجب تقديم الرؤية الخاصة للاتجاهات ذات الأولوية في التعاون المستقبلي.