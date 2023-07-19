هدف ملغى وإهدار انفراد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والحرس

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين الأهلي وحرس الحدود في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.

وألغى هدفا لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

