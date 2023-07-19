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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس تركمانستان يقترح عقد منتدى استثماري لتعزيز التعاون مع دول الخليج

رئيس تركمانستان
رئيس تركمانستان

قال سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، إنه توجد إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الاستثماري بين البلدان، وتركمانستان مفتوحة دائما على التعاون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية البالغة، وفي هذا الصدد يقترح عقد أول منتدى استثماري في تركمانستان لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي في عام 2024. 

رئيس تركمانستان يطالب بتطوير التعاون في مجال الطب 

وأضاف "محمدوف"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة بالمملكة العربية السعودية، أن التعاون الثقافي والإنساني له أهمية بالغة في العلاقات، ولذلك تقترح تركمانستان إنشاء منصة جديدة للتعاون الثقافي والإنساني، أي الحوار الثقافي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي، وإن إحدى القضايا الحيوية على أجندة التنمية العالمية هو النظام البيئي، وانطلاقا من هذا تقترح تركمانستان إنشاء مجلس بيئي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وتابع رئيس تركمانستان، أن تطوير التعاون في مجال الطب والرعاية الصحية من أبرز المهام، وفي هذا الصدد تطرح تركمانستان مبادرات دولية مهمة من رئيس مجلس الشعب في تركمانستان، ولتحقيق هذه المقترحات على أرض الواقع وتطوير العلاقات في مجال الطب، تقترح تركمانستان عقد مؤتمر طبي في تركمانستان لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025.

وواصل، أن قضية تطوير التعاون في مجال اللياقة البدنية ذات مغزى كبير، ويمكن أن تكون إقامة الألعاب الدولية الأولى لآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي من أولى الخطوات في هذا الاتجاه، موضحا أن تركمانستان على أتم استعداد لتنظيم الحدث وتوفير كافة البنية التحتية الرياضية الحديثة المتاحة، وخلق أفضل الشروط للمشاركين في الألعاب. 

تركمانستان القمة الخليجية السعودية دول آسيا الوسطى مجلس التعاون الخليجي مجال الطب

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