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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس طاجيكستان: نؤيد إطلاق مبادرة إيجاد حوار إستراتيجي مع دول مجلس الخليج

رئيس طاجيكستان
رئيس طاجيكستان

عبر إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعوتهما لقمة اليوم وكرم الضيافة، مهنئا المملكة العربية السعودية على التنظيم الناجح لموسم الحج هذا العام.

رئيس طاجيكستان: لدينا روابط تاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف "رحمان"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة بالمملكة العربية السعودية، أن دول آسيا الوسطى تربطها بدول الخليج علاقات تاريخية وثقافية وروابط مشتركة، لقد قدمت الشعوب إسهامات مشهودة على مر العصور في إرساء الحضارة العالمية عبر الاعتماد على القيم المشتركة، هذه التقاليد الطيبة تخدم اليوم كقاعدة معتمدة للتنمية الشاملة للعلاقات الودية والتعاون بين البلدان. 

وتابع، أن طاجيكستان منذ الأيام الأولى تبنت تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون كواحد من الاتجاهات المهمة في السياسات الخارجية، ولديها رؤية مهمة في مستقبل هذه العلاقات، وفي هذا السياق طاجيكستان تؤيد إطلاق مبادرة إيجاد حوار استراتيجي بصيغة آسيا الوسطى الخليج، كما أنها على استعداد لتعزيز التعاون المثمر في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك خطة العمل المشترك لفترة 2023-2027، ويهيئ هذا الأمر أرضية لتنفيذ مشاريع محددة. 

طاجيكستان إمام علي رحمان الملك سلمان السعودية القمة الخليجية دول آسيا الوسطى

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