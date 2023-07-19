عطل يضرب واتساب WhatsApp في مصر والعالم

يواجه تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عطلا كبيرا في مصر وعدد كبير من دول العالم، حيث أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين عن عدم قدرتهم على التواصل على التطبيق وإرسال الرسائل.

ويجد مستخدمو واتساب WhatsApp صعوبة في إرسال الرسائل وتحميل الصور ومقاطع الفيديو، حيث يظهر التطبيق علامة توقف الإرسال مع إشارة connecting أو "جاري الإتصال".

ويتم تداول أكثر من 11 ألف تقرير في موقع رصد الأعطال Downdetector في الولايات المتحدة كما قد أبلغ أكثر من 37 ألف مستخدم عن مشكلات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن عدد كبير من مستخدمي التطبيق في مصر قد أبلغوا عن الأعطال على فيسبوك وتويتر.

وأبلغ 60 % من المستخدمين عن مشكلات في إرسال الرسائل و 26 % عن مشكلات في التطبيق كما أبلغ 14 % عن مشاكل في تلقي الرسائل.

وبحسب صحيفة “ذا صن” فإنه في الولايات المتحدة ، تم تقديم أكثر من 6 آلاف تقرير وشكوى إلى النظام الأساسي، كما يتدفق العديد من مستخدمي واتساب إلى Downdetector و تويتر للشكوى من تعطل تطبيق المراسلة.