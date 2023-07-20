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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد انقطاع للخدمة في مصر والعالم .. واتساب يعلنها : عدنا للعمل بشكل طبيعي

واتساب يعلنها عدنا
واتساب يعلنها عدنا للعمل بشكل طبيعي

عاد تطبيق تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع دام لحوالي نصف ساعة في مصر وعدد كبير من دول العالم، حيث واجه المستخدمون انقطاعا كليا في خدمات التطبيق. 

وأعلن تطبيق واتساب عن عودة الخدمة مرة أخرى على حسابه على موقع تويتر، قائلا : “ لقد عدنا، نتمنى لكم دردشة سعيدة”. 

وكان التطبيق قد أكد عبر تغريدة له عن وجود انقطاع كامل في الخدمة حيث قال “ نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال في واتساب، وسنطلعكم على آخر المستجدات هنا، في أقرب وقت ممكن”. 

وواجه المستخدمون في مصر وعدد كبير من دول العالم عطلا كبيرا حيث أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين عن عدم قدرتهم على التواصل على التطبيق وإرسال الرسائل.

 

ووجد المستخدمون صعوبة في إرسال الرسائل وتحميل الصور ومقاطع الفيديو، حيث يظهر التطبيق علامة توقف الإرسال مع إشارة connecting أو "جاري الإتصال"، وفي الولايات المتحدة ، تم تقديم أكثر من 6 آلاف تقرير وشكوى إلى النظام الأساسي، كما تدفق العديد من مستخدمي واتساب إلى Downdetector و تويتر للشكوى من تعطل تطبيق المراسلة، بحسب صحيفة “ذا صن”. 

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