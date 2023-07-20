مساعد وزير الصحة : حمى الضنك لا تنتقل من شخص لآخر .. وهذه أعراضها | فيديو

أكد عمرو قنديل،مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الأعراض المرضية لدى بعض المواطنين في قنا هي نتيجة "حمى الضنك"، لافتاً إلى أن أعراضها هي ارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في الجسم والمفاصل، و العضلات و بعض الحالات لديها قئ و إسهال.

وأضاف "قنديل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم أخذ عينات من البعوض وتم الفحص الحشري و تم العثور على البعوضة الزاعجة المصرية، والعينات التي تم فحصها للأجسام المضادة والحمض النووي، وتبين أنها حمى الضنك، مؤكداً أن أعراض "حمى الضنك" تتشابه مع أمراض كثيرة.

مساعد وزير الصحة: 100 دولة بالعالم بها هذا الفيروس

وأوضح مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن فترة حضانة الفيروس هي 7 أيام، ولا ينقل الفيروس من شخص لآخر، مشيراً إلى أن هذا الفيروس كان موجودًا بمصر حتى الأربعينيات، واختفى بعد ذلك وظهر في محافظة أسيوط في 2015 وتكررت حالات الإصابة في 2017 بإحدى المحافظات.

وأوضح عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن 100 دولة بالعالم بها هذا الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن 40% من سكان العالم لديهم احتمالية الإصابة بهذا المرض.



ولفت مساعد وزير الصحة إلى أنه ليس له لقاح أو علاج، ويتم علاج أعراضه مثل خافض للحرارة ولا يحتاج لمضاد حيوي، لأنه مرض فيروسي والحالات بسيطة وتم تحليل عينة 67 حالة منهم 37 حالة إيجابية.