بعد صفقة إمام عاشور .. رسالة خاصة من عدلي القيعي لجماهير الأهلي

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، أن الأمور تسير بشكل رائع للغاية في ملف إنشاء استاد الأهلي بالشيخ زايد.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كل الأمور تسير بمجهود خرافي، الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة وصلوا لمراحل حقيقية، وهو حلم العمر وسيفرق كثيرا مع النادي الأهلي في العمل التسويقي، ومن مصادر الدخل هو البطاقات الموسمية للجماهير والتي نفشل في بيعها بسبب عدم وجود ملعب محدد للأهلي".

وزاد: "قمت بزيارة ملاعب عالمية، لمعرفة طريقة بيع التذاكر الموسمية، وفي الاستاد سنقوم بعمل متحف خاص بالنادي أيضا، بالإضافة لمقصورة خاص لحجوزات خاصة برجال الأعمال مثلما الملاعب الكبرى على مستوى العالم".

وأكد: "طريقة إعلان الصفقات هي أمور تسويقية تخص الرعاة، وكنت موجود على الهواء وعلمت بأن التصوير الخاص بالصفقة انتهت، نحاول السيطرة على (شهوة الانفراد)، من أجل المحافظة على حقوق النادي الأهلي".

وتابع: "فرحتي دائمًا مظلومة بسبب الخوف من القادم، لأن النجاح دائما يحملني مسئولية كبيرة أمام الجماهير، وأتمنى المحافظة على النجاح، والبطولة الكبرى هي دوري السوبر الإفريقي التي نسعى لتحقيقها، ولن نتوقف عن التطوير للمستقبل".

وأتم: "أقول لجماهير الأهلي أفرحوا وانبسطوا وابتعدوا عن الاستفزازات، نتعامل مع المكسب بدون شماتة أو غرور أو تحفيل، علينا أن نستمتع بالكرة بعيدًا عن المنافسين".