برلمانية: قرار الرئيس بالعفو خطوة هامة تعكس جدية الحوار الوطني

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني باستخدام سلطاته الدستورية واصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلة:" أسعدتني الاستجابة السريعة من القيادة السياسية علي طلب مجلس أمناء الحوار الوطني".

ولفتت “ محروس ” إلي أنها لم تكن هي المرة الأولي التي تستجيب لها الدولة لمطالب الحوار الوطني وبالتالي هذا يعكس مدي جدية الدولة والقيادة السياسية في إحداث التغيرات ومواكبة النتائج الإيجابية عن جلسات الحوار الوطني .

واستكملت "محروس" الدولة دائما تولي اهتماماً بملف حقوق الإنسان فعلينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيراً في عملية الاستقرار الإجتماعي، وكما نوهت سابقا أن قرارات العفو الرئاسي دليلا علي جهود مصر في تحقيق كافة معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقاً .

وأكدت "مرثا محروس الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن" أن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك .

واختتمت "عضو التنسيقية مرثا محروس" موضحة أن مازال الحوار الوطني يسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية .