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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 شباب اليوم الخميس في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفي الواسطى المركزي.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: عاطف عبد النبي أحمد 27 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالوجه والكفين، محمد عبدالنبي أحمد 24 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، أبانوب ناصف عبد الشهيد 18 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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