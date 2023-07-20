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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن المواقف العدائية لـ بولندا ضد روسيا وبيلاروسيا

روسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن المواقف العدائية لـ بولندا تتطلب مزيدًا من الاهتمام لضمان أمن روسيا وبيلاروسيا.

 

وأوضح بيسكوف للصحفيين في تعليقه على تقارير عن نشر بولندا ألوية عسكرية على حدودها الشرقية: "عداء بولندا تجاه بيلاروسيا وروسيا يتطلب بالتأكيد مزيدا من الاهتمام"، لافتا إلى أن هذه الخطوة البولندية "تثير القلق".

 

وأضاف بيسكوف أن موسكو ومينسك تعملان حاليًا على مفهوم أمني لدولتهما الاتحادية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن المعايير السابقة لمفهوم الأمن لم تعد ذات صلة لأن الوضع الخارجي قد تغير بشكل كبير وظهرت تهديدات جديدة. 

وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جهود لصياغة مثل هذه الوثيقة، قائلا إن المفهوم سيصمم ليعكس المهام الأساسية التي تواجه التعاون بين موسكو ومينسك في سياق التوترات المتصاعدة على حدودهما، فضلاً عن العقوبات والحرب الإعلامية التي تشن ضد البلدين. 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تبني مفهوم أمن دولة الاتحاد من شأنه أن يسهم في زيادة تعزيز الضمانات الأمنية المتبادلة بين البلدين.

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