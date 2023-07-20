تعزيز مشروع زراعة الشجر.. مرسى علم تكرم السائحين

شهدت مدينة مرسى علم، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، احتفالية استثنائية لتكرّيم السائحين الذين قاموا بزيارة المدينة بشكل مستمر، وتعزز السياحة البيئية من خلال مشروع زراعة الشجرات، ضمن جهود المنتجع السياحي الواقع في المدينة لتشجيع السياح على الانتماء للمكان وتعزيز السياحة المستدامة.

في عام 2008، بدأت إدارة المنتجع الموجود في مرسى علم مشروعاً فريداً من نوعه يهدف لتعزيز السياحة البيئية وتشجيع السياح على الانتماء للمكان من خلال زراعة الشجرات. تتمثل فكرة المشروع في تخصيص شجرة لكل سائح يزور مرسى علم لمدة 6 مرات متتالية، حيث يتم زراعتها بنفسه ووضع لافتة باسمه عليها، وتكون هذه الشجرة رمزاً للانتماء الدائم للمكان.

تفاعل السياح الأجانب بشكل كبير مع المبادرة، حيث شارك العديد من الزوار من جنسيات مختلفة في تنفيذ الفكرة، بما في ذلك الألمان والهولنديين والبلجيكيين والإيطاليين والتشيك وبولندا وفرنسا.

تم اختيار أشجار مثمرة ذات فائدة اقتصادية للمشروع، مثل الرمان والزيتون والبرتقال، مما ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي للمنتجع من ثمار تلك الأشجار.

أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي ومدير المنتجع، أن هذه المبادرة لم تقدم فقط دعماً للفندق وتنشيطاً للسياحة، بل حققت أيضاً أهدافاً عالية المستوى، منها تنشيط السياحة المصرية بشكل عام وربط السائح الأجنبي بالفندق والمنطقة بشكل خاص.

تأثير المبادرة

شهد المنتجع زيادة عدد النزلاء بشكل ملحوظ بعد تنفيذ المبادرة، حيث أصبح 50% من زوار المنتجع مستدامين ويعودون بانتظام لرؤية شجراتهم المزروعة والاستمتاع برونقها الطبيعي. يُذكر أن العديد من السياح الأجانب ينشرون الصور التذكارية مع شجراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز شهرة المنتجع ويشجع المزيد من الزوار على زيارة مرسى علم.

احتضنت مراسم الاحتفالية الاستثنائية عدداً من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء عدلي واصف، رئيس مدينة مرسى علم، وعدد كبير من النزلاء المستدامين وطاقم عمل الفندق. وأقيمت الاحتفالية في مزرعة النزلاء المستدامين في المنتجع، التي أصبحت الآن تحوي 2000 شجرة من جميع أنحاء العالم.

في ظل الجهود المستمرة لتعزيز السياحة والاستفادة البيئية في مرسى علم ومدن البحر الأحمر، تظل هذه المبادرة نموذجاً للنجاح والإلهام، حيث تجمع بين التنمية السياحية المستدامة والاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية. تساهم هذه المبادرة في تعزيز مدينة مرسى علم كوجهة سياحية متميزة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.