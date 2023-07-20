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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. إعادة فتح معبر ملولة طبرقة

تونس - علم
تونس - علم

أعلنت تونس، استئناف الحركة بالمعبر الحدودي ملولة طبرقة إلى نسقها العادي اليوم، بعد غلقه الأربعاء خوفا من اتّساع رقعة النيران بحريق ملولة طبرقة.

ووفق إذاعة موزاييك التونسية فقد لفت والي جندوبة سمير كوكة إلى أن السيطرة على الحريق تكاد تكون شبه كلية، بفضل مجهودات جميع الأطراف المتدخلة من أعوان حماية من عدد من الولايات وأعوان الغابات والجيش الوطني والحرس والمتطوعين والهلال الأحمر .

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والتي تم وضعها بحالة انعقاد دائم أعلنت مساء أمس عن غلق المعبر الحدودي ملولة طبرقة ويمكن للعابرين المرور عبر معبر ببوش عين دراهم. 

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