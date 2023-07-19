تونس.. قرار عاجل بسبب غابات ملولة بطبرقة

أصدرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة بتونس مساء اليوم الأربعاء قرارا بغلق المعبر الحدودي بملولة وقتيا كإجراء وقائي.

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد شمل القرار أيضا تحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من معتمدية عين دراهم وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة الذي اندلع منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة التونسية الي ان جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات تتواصل للسيطرة على الحريق وذلك بمشاركة وحدات الجيش والأمن والحرس وعدد من المتطوعين والهلال الأحمر، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأشجار والنباتات وصعوبة التضاريس مما صعب عمليات الإطفاء.