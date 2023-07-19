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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرار عاجل بسبب غابات ملولة بطبرقة

تونس علم
تونس علم

أصدرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة بتونس مساء اليوم الأربعاء قرارا بغلق المعبر الحدودي بملولة وقتيا كإجراء وقائي.

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد شمل القرار أيضا تحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من معتمدية عين دراهم وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة الذي اندلع منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة التونسية الي ان جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات تتواصل للسيطرة على الحريق وذلك بمشاركة وحدات الجيش والأمن والحرس وعدد من المتطوعين والهلال الأحمر، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأشجار والنباتات وصعوبة التضاريس مما صعب عمليات الإطفاء. 

شاهد| حريق بغابة ملولة في تونس والحماية المدنية تحاول السيطرة

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ارتفاع درجات الحرارة الهلال الأحمر المعبر الحدودي غابة ملولة طبرق وحدات الحماية المدنية وحدات الجيش

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