تونس.. تحرك عاجل في 6 ولايات والقوات المسلحة تقدم المساعدة |تفاصيل

حريق ضخم..

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن عملية إطفاء حريق غابة ملولة طبرقة مستمرة بواسطة قوات الحماية المدنية والغابات بعد تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية ووصول تعزيزات من 6 ولايات وتدخّلات جوية بواسطة مروحيتين عسكريتين أمنتا عشرات الطلعات الجوية للإطفاء.

وأشارت الإذاعة التونسية الي انه يتم بذل جهود مكثفة للسيطرة على الحريق رغم صعوبة التضاريس وقساوة الطقس في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي وقد تمّ حصر الحريق ومنع وصوله للتجمعات السكنية.

كانت فرقة الحماية المدنية قد تلقت إعلاما عن محاصرة النيران لعائلة تتكوّن من 3 أفراد مع العلم وأنّ ربّ العائلة ضرير مع انعدام المسالك المؤدية للمنزل وبتظافر الجهود وبتعليمات من والي الجهة والمدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة وإصرار أعوان الحماية المدنية على إنقاذهم تمكنوا من الوصول إليهم وإنقاذهم من موت حقيقي ووضعهم في مكان آمن و توفير كل الظروف.