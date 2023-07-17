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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على غرار تونس.. الاتحاد الأوروبي يسعى لعقد اتفاقية كبرى مع مصر والمغرب

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ومصر

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن الاتحاد يسعى لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مصر والمغرب مماثلة للتي أبرمها مع تونس الأحد الماضي والتي تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لموقع الغد.

 

ووقع وفد أوروبي رفيع المستوى، يوم الأحد الماضي، خلال زيارة إلى تونس، مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية شاملة تشمل قضايا مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة تونس على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

 

ووفقا للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، فإن الاتحاد سيقدم 105 ملايين يورو لـ تونس لدعم جهودها في مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية.

 

كما ينص الاتفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

 

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.

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