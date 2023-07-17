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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي مستعد لإقراض تونس مليار دولار بشروط

صدى البلد

قال مسئول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو “مليار دولار”، لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات: "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي"، حسبما أفادت رويترز.

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وأضاف: "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، امس الأحد، إن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة

 

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