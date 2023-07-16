رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا مع تونس على حزمة تدابير شاملة لدعم الاقتصاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تونس على حزمة من التدابير الشاملة.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن “الاتحاد الأوروبي سيعمل على بناء اقتصاد تونسي أكثر قدرة على تحمل الصدمات".

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن "توقيع اتفاق للشراكة الشاملة مع تونس لتحقيق مصالح الطرفين"، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لتونس”.

وقالت فون دير لاين، إن “تونس لديها قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.. ونحن نحتاج إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر“.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن “العمل جار على كابل بحري لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا”.

وعن أزمة الهجرة غير الشرعية، قالت فون دير لاين: “نحن بحاجة للتعاون مع تونس بشأن الهجرة.. يجب مكافحة شبكات تهريب البشر ونعمل مع تونس بشأن ذلك”.

وأضافت: “نسعى لمحاربة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية".