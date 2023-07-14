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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت أولها.. جولة خليجية لوزير خارجية تونس

وزير خارجية تونس
وزير خارجية تونس

يزور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار  الكويت مطلع الاسبوع القادم.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادرها  ان وزير الخارجية التونسي سيصل إلى الكويت فجر الأحد في إطار جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية تلبية لدعوات تلقاها من قبل نظرائه فيها وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري.

وبينت المصادر أن اختيار الكويت كمحطة خليجية أولى يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونوهت المصادر الي أن عمار سيجري جولة من المباحثات مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما الدائم والدؤوب على تبادل المشاورات تجاه القضايا والملفات على الساحتين الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك واستشراف آفاق جديدة لها. 

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