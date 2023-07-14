لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.. رئيس تونس يلتقي عددا من المسؤولين الدوليين

يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد المقبل، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة الحكومة الإيطالية، ورئيس الوزراء الهولندي، في تونس؛ لمناقشة ملف شراكة تتعلق على وجه الخصوص بالهجرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ستزور تونس، الأحد، رفقة جيورجيا ميلوني، ومارك روته، مضيفة أنهم سيلتقون بالرئيس قيس سعيّد، بعد الظهر.

وفي يونيو الماضي التقى المسؤولون، الرئيس قيس سعيّد، وقدّموا عرض شراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مصحوبا بدعم مالي يصل لأكثر من مليار يورو.

وأوضحت المتحدثة: "نأمل في الانتهاء من المناقشات التي بدأناها خلال الزيارة الأخيرة في جوان".

واختتمت تصريحاتها: تشمل الشراكة، التي لا تزال في مرحلة المفاوضات، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة.



وفي هذا الصدد، تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.