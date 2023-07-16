عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجرة غير الشرعية

قيس سعيد
قيس سعيد

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، عن توقيع الرئيس قيس سعيد، مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن “تونس تتعاون مع الأوروبيين من أجل مواجهة كافة التحديات".

وأضاف أن “هناك حاجة إلى اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلي أن “المنظمات المعنية بشأن المهاجرين لم تتحمل مسؤولياتها حتى الآن”.

الكويت أولها.. جولة خليجية لوزير خارجية تونس

لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.. رئيس تونس يلتقي عددا من المسؤولين الدوليين

كما اقترح الرئيس التونسي، “عقد مؤتمر في تونس بشأن الوضع غير الإنساني للهجرة”.

قيس سعيد تونس الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

تهديدات بقتل الفنانة.. تعرض والدا نادين الراسي للضرب من أشقائها

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

موضوعات متعلقة

خطر على الصحة ومميتة.. ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة بأمريكا

حادث مروع.. تحطم طائرة خلال عرض جوي في فنلندا

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال كبير في إسطنبول

لم يعد أمامهم سوى خيار واحد.. ضابط مخابرات أمريكي يحطم آمال أوكرانيا

ترامب لأكبر منافسيه على الرئاسة: اذهب إلى منزلك

ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا خلال يوم

تقديرات بمقتل 200 ألف جندي أوكراني حال مهاجمة كييف لـ القرم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة فى 3 مناطق بالمملكة

ترشيحاتنا

واحد مش كفاية.. شاهد رد فعل جماهير الأهلي بعد هدف التقدم أمام المقاولون

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

أحمد موسى: جماعة الإخوان حاولت استغلال حادث مطروح لإحداث الفتنة

موسكو تقلب الموازين.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن قرار روسي غير متوقع

بدأت العدوى منتصف مايو.. تفاصيل مرض غامض بقنا

المادر فاتح على الرابع.. الأهلي يفترس ذئاب المقاولون برباعية فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

شاهد.. قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان مقاطعة ميرسيسايد البريطانية

تعرف على فوائد وأضرار تناول الأطفال للعنب

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

فيديو

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ