بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجرة غير الشرعية

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، عن توقيع الرئيس قيس سعيد، مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن “تونس تتعاون مع الأوروبيين من أجل مواجهة كافة التحديات".

وأضاف أن “هناك حاجة إلى اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلي أن “المنظمات المعنية بشأن المهاجرين لم تتحمل مسؤولياتها حتى الآن”.

كما اقترح الرئيس التونسي، “عقد مؤتمر في تونس بشأن الوضع غير الإنساني للهجرة”.