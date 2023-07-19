شاهد| حريق بغابة ملولة في تونس والحماية المدنية تحاول السيطرة

شب حريق بغابات ملولة من معتمدية طبرقة في تونس، حيث تواصلت جهود الحماية المدنية والغابات من أجل السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن قاعة العمليات الجهوية تلقت نبأ عن بداية حريق بغابة بملولة التابعة لمعتمدية طبرقة وعلى الفور تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنتين تابعتين للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره واقترابه من التجمعات السكنية.

وأشارت إلى أن السلطات تدخلت رغم صعوبة التضاريس التي جعلت الوصول إلى مكان الحريق صعبا، ومع ذلك تتواصل الجهود لاخماده والحد من الخسائر في الغابات.