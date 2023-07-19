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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| حريق بغابة ملولة في تونس والحماية المدنية تحاول السيطرة

حريق تونس
حريق تونس

شب حريق بغابات ملولة من معتمدية طبرقة في تونس، حيث تواصلت جهود الحماية المدنية والغابات من أجل السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن قاعة العمليات الجهوية تلقت نبأ عن بداية حريق بغابة بملولة التابعة لمعتمدية طبرقة وعلى الفور تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنتين تابعتين للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره واقترابه من التجمعات السكنية.

وأشارت إلى أن السلطات تدخلت رغم صعوبة التضاريس التي جعلت الوصول إلى مكان الحريق صعبا، ومع ذلك تتواصل الجهود لاخماده والحد من الخسائر في الغابات.

تونس حريق غابة ملولة طبرقة السيطرة على الحريق

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